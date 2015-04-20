ЕС собирается на внеочередной саммит из-за гибели сотен мигрантов в Средиземном море

Лидеры стран Европейского Союза собираются на внеочередной саммит из-за ситуации с беженцами в Средиземноморском регионе в этот четверг, 23 апреля.

Об этом в понедельник в Брюсселе сообщил президент Европейского Совета Дональд Туск, передает собственный корреспондент УНИАН.

«Ситуация в Средиземноморском регионе драматическая, так это не может продолжаться. Мы не можем принять, что сотни людей умирают, пытаясь переплыть море, чтобы попасть в Европу. Именно поэтому я решил собрать внеочередной Европейский Совет в этот четверг», - сказал он.

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По словам Туска, цель саммита - обсудить на высшем уровне, что «мы, государства-члены и ключевые институты вместе можем и должны сделать». «Я не ожидаю, что будет принято «быстрое решение» миграции, потому что его нет. Но я ожидаю, что Европейская комиссия и Внешняя служба ЕС представят варианты неотложных действий», - подчеркнул президент ЕС.

При этом он перечислил некоторые из вопросов, на которые должен быть найден ответ. Это – «остановить человеческий поток, который ставит под угрозу жизнь мигрантов, сочетание усилий, чтобы спасти людей, которые в этом нуждаются и помощь членам ЕС, которые от этого больше всего страдают».

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Как сообщал УНИАН, сегодня, 20 апреля, Международная организация миграции получила сигнал бедствия с тонущего судна с 300 мигрантами на борту в Средиземном море, которое двигалось от греческого острова Родос. В минувшие выходные в Средиземном море потерпело крушение судно, перевозившее 950 мигрантов из Ливии.