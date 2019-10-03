Трамп призвал Украину и Китай расследовать деятельность Байдена

Демократ Джо Байден является его вероятным конкурентом на предстоящих президентских выборах в США.

Президент США Дональд Трамп сегодня призвал Украину и Китай провести расследование деятельности семьи представителя Демократической партии Джо Байдена.

Об этом сообщает Deutsche Welle.

"Я считаю, что, если бы они (представители Украины) были честными в этом, то начали бы большое расследование Байденов", - заявил Трамп.

По его словам, он рекомендовал бы начать такое расследование и президенту Украины Владимиру Зеленскому, и представителям Китая.

"Вы можете найти много других стран, которые они (Байдены) обманули", - сказал Трамп.

Байден является вероятным конкурентом Трампа на предстоящих президентских выборах в Соединенных Штатах.

Как сообщал УНИАН, в США разгорелся скандал между Белым домом и Конгрессом после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами.

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В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским, который состоялась 25 июля, Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

Спикер Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси 24 сентября объявила, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. В стенограмме говорилось, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.

30 сентября Зеленский заявил, что Украина не проводит расследований "по команде" других стран.