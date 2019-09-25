Белый дом опубликовал стенограмму разговора Зеленского с Трампом (документ)
Белый дом опубликовал скандальную стенограмму телефонного разговора президента Украины Владимира Зеленского со своим американским коллегой Дональдом Трампом.
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Как сказано в стенограмме, опубликованной на сайте Белого дома, телефонный разговор был рассекречен после распоряжения Трампа от 24 сентября.
Телефонный разговор состоялся 24 июля и длился 30 минут 9:03 до 9:33 по Вашингтону (с 16:03 до 16:33 по Киеву).
Разговор начинается с приветствия Трампа, выраженному президенту Украины в связи с победами на выборах в Украине.
В разговоре несколько раз упоминается, главный оппонент Трампа на предстоящих президентских выборах Джо Байден. Трамп просит Зеленского пересмотреть открытое в Украине дело против сына Байдена Хантера и сотрудничать в этом направлении с его личным адвокатом Руди Джулиани.
"Столько разговоров о сыне Байдена, что Байден остановил уголовное производство, и люди хотят знать об этом. Поэтому, если вы с генеральным прокурором сможете что-то сделать, было бы прекрасно", - говорится в стенограмме.
Как сообщал УНИАН, 25 июля в пресс-службе Зеленского заявили, что в ходе телефонного разговора Трамп выразил уверенность, что новая украинская власть сможет быстро улучшить имидж Украины и "завершить расследование коррупционных дел, которые сдерживали взаимодействие между Украиной и США".
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Скандал между Белым домом и Конгрессом разгорелся после того, как в СМИ появились сообщения о том, что представитель разведки США в рамках программы защиты разоблачителей нарушений предоставил записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп "пообещал" что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог неоднократно настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии США и бывшего вице-президента США Джо Байдена.
21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским.
Справка УНИАН. В Украине расследуется дело об отмывании средств на сумму свыше 33 млн долларов США при покупке группы компаний Херсонской "нефтеперевалки", к которой было привлечено компании Wirelogic Technology AS, Digitex Organisation LLP, а также компании экс-министра экологии, бизнесмена Николая Злочевского Burisma Holdings Limited , членом совета директоров которой был Хантер Байден, сын вице-президента США Джо Байдена. 14 мая тогдашний генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что Украина готова передать правоохранительным органам США материалы о расчетах компании Burisma. По его словам, в распоряжении следствия есть распечатка всех расчетов, по которым средства получили, в том числе, и граждане США с громкими фамилиями. При этом Луценко подчеркнул, что иностранцы, которые были вовлечены в управление компанией Burisma, не нарушали украинское законодательство.