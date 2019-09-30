"Никаких команд не выполняем": Зеленский прокомментировал "информационную бомбу" по "делу Байдена"
Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет расследований «по команде» других стран.
Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое.
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Отвечая на вопрос, начала ли Украина, или планирует начать какое-то расследование по «делу Байдена», Зеленский ответил: «Я могу еще раз повторить. Я понимаю, что это сегодня в средствах массовой информации такая информационная бомба. Но я хочу всем напомнить, что у нас очень много уголовных дел».
По словам президента, украинские независимые правоохранительные органы готовы расследовать любое дело, если там был нарушен закон.
«Честно говоря, мы же ничего не делаем по команде. Я могу еще раз сказать: мы же с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине», - сказал он.
Зеленский также отметил, что у него с президентом США было два телефонных разговора.
«Первый - после моей победы на выборах президента Украины, он меня поздравил. А второй разговор - вы его видели. Всё», - резюмировал он.
Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.
21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.
25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.
В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.