"Никаких команд не выполняем": Зеленский прокомментировал "информационную бомбу" по "делу Байдена"

По словам президента, украинские независимые правоохранительные органы готовы расследовать любое дело, если там был нарушен закон.

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что Украина не ведет расследований «по команде» других стран.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом президент сказал, общаясь с журналистами в понедельник во время посещения учения МВД возле Киева в селе Старое.

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Отвечая на вопрос, начала ли Украина, или планирует начать какое-то расследование по «делу Байдена», Зеленский ответил: «Я могу еще раз повторить. Я понимаю, что это сегодня в средствах массовой информации такая информационная бомба. Но я хочу всем напомнить, что у нас очень много уголовных дел».

По словам президента, украинские независимые правоохранительные органы готовы расследовать любое дело, если там был нарушен закон.

«Честно говоря, мы же ничего не делаем по команде. Я могу еще раз сказать: мы же с вами независимая страна. То есть никаких команд мы не выполняем. У нас команда одна: служить Украине», - сказал он.

Зеленский также отметил, что у него с президентом США было два телефонных разговора.

«Первый - после моей победы на выборах президента Украины, он меня поздравил. А второй разговор - вы его видели. Всё», - резюмировал он.

Как сообщал УНИАН, между Белым домом и Конгрессом разгорелся скандал после появления в СМИ сообщений, что представитель разведки США в рамках программы защиты обличителей нарушений подал записку генеральному инспектору, где говорилось, что Трамп «пообещал» что-то лидеру иностранного государства, руководствуясь собственными политическими интересами. В СМИ предполагали, что во время разговора с Зеленским Трамп мог не раз настаивать на расследовании в Украине действий влиятельного политика от Демократической партии, бывшего вице-президента США Джо Байдена.

21 сентября конгрессмены США обратились к администрации Трампа с требованием предоставить стенограмму его разговора с Зеленским. Спикер Палаты представителей Нэнси Пелоси 24 сентября объявила о том, что Конгресс начинает официальное инициирование процедуры импичмента Трампа.

25 сентября Белый дом обнародовал стенограмму телефонного разговора Трампа и Зеленского, состоявшегося 25 июля. Стенограмма была рассекречена после распоряжения Трампа.

В стенограмме говорилось о том, что Трамп просил Зеленского изучить дело против сына Байдена - Хантера Байдена.