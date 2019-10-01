Беларусь и Россия будут разрабатывать единый налоговый кодекс

Налоговый кодекс станет плацдармом для будущего внедрения единой валюты.

Россия и Беларусь разработают единый налоговый кодекс. Карту интеграции обеих стран должны согласовать до 8 декабря.

Об этом в интервью РБК Россия сообщил министр иностранных дел Беларуси Владимир Макей.

При этом министр утверждает, что пункта о единой валюте пока не будет.

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«Прежде чем говорить о введении какой-либо валюты, создании эмиссионного центра, надо сначала наладить нормальное торгово-экономическое взаимодействие и устранить все барьеры и преграды», – сказал он.

По его словам, никаких «политических моментов» вроде федерации или конфедерации в документе не предусмотрено. Работать над кодексом будут «несколько месяцев, а то и годы».

Макей добавляет, что во время обсуждения плана интеграции с российской стороны звучали «абсолютно неприемлемые» предложения. Например, создание нескольких наднациональных структур, но президенты это не согласовали.

Глава белорусского МИД также предположил, что 8 декабря Путин и Лукашенко смогут уже подписать документы. Одновременно к этому времени страны должны решить ряд проблем: налоговый манёвр, ликвидация препятствий в поставках сельскохозяйственной, промышленной продукции, переговоры, связанные с ценами на газ и нефть, и прочее.

Как ранее сообщал УНИАН, в СМИ опубликовали некоторые подробности программы экономической интеграции Беларуси и России.