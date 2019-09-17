Целесообразные шаги: у Лукашенко прокомментировали объединение экономик РФ и Беларуси

Белорусы предпочитают не применять термины "федерация" или "конфедерация", описывая данный процесс объединения.

Пресс-секретарь президента Беларуси Александра Лукашенко Наталья Эйсмонт прокомментировала появившуюся информацию об интеграционном объединении Минска и Москвы.

Об этом пишет издание Наша нива.

Читайте такжеБеларусь наглухо закрыла границу с Украиной – ЛукашенкоПо ее словам, интеграционные процессу заденут лишь экономическую сферу. При этом независимость Беларуси будет стоять во главе угла.

«Это свято! Красные флажки – это суверенитет и независимость каждой из стран. В интеграционных же процессах мы идем на те шаги, которые экономически целесообразны. Никаких совместных органов не создается – к этому страны не готовы», – объяснила она.

Также Эйсмонт добавила, что использовать термины «федерация» или «конфедерация» в данном случае – некорректно.

«Все громкие термины, используемые в приведенной статье, – конфедерация, федерация и т.д. – мы бы предложили оценивать как досужие журналистские штампы», – заявила она.

Как ранее сообщал УНИАН, в СМИ опубликовали некоторые подробности программы экономической интеграции Беларуси и России.