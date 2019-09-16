Объединение экономик России и Беларуси: стали известны подробности плана

Программа интеграции Беларуси и России рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Россия и Беларусь намерены создать единый Налоговый и Гражданский кодексы, внешнеторговый режим, а также унифицировать учет собственности к 2021 году.

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Издание "Коммерсантъ" со ссылкой на собственные источники в российском правительстве опубликовало некоторые подробности программы экономической интеграции Беларуси и России, парафированной сторонами в начале сентября, но публично не раскрывавшейся.

Она рассчитана на полтора года и предполагает частичное объединение двух экономических систем с января 2021 года.

Издание пишет, что страны планируют сформировать единые соцгарантии, объединить банковский надзор (однако он будет работать с двумя центробанками), создать единый регулятор рынков нефти, газа и электроэнергии и госрегулирование отраслей.

Отмечается, что такая степень интеграции — выше, чем в ЕС, фактически на уровне экономик речь идет о создании с 2022 года конфедеративного государства. При этом вряд ли оно будет полностью равноправным для сторон: экономика РФ в 29 раз больше белорусской, добавляет издание.

Проект «Программы действий Беларуси и РФ по реализации положений договора о создании Союзного государства» согласовали с возможностью незначительных изменений 6 сентября премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас.