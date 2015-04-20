На затонувшем судне с эмигрантами могло быть до 900 человек - СМИ

Об этом рассказали эмигранты, которым удалось спастись, передает Еспресо.TV со ссылкой на La Repubblica.

Отмечается, что среди утонувших - около 50 детей.

"Сотни были закрыты в трюме", - рассказал один из тех эмигрантов, который спасся.

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Напомним, 19 апреля в результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 400 мигрантов.

Позже сообщалось, что из затонувшего судна с мигрантами спаслись 28 человек, до 700 погибло.

А в ЕС созывают срочное совещание министров из-за затонувшего судна с мигрантами.