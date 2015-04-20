На затонувшем судне с эмигрантами могло быть до 900 человек - СМИ
01:35, 20 апреля 2015Мир
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На затонувшем судне с эмигрантами могло быть до 900 человек и 50 детей
На затонувшем судне с эмигрантами могло быть до 900 человек | repubblica.it
Об этом рассказали эмигранты, которым удалось спастись, передает Еспресо.TV со ссылкой на La Repubblica.
Отмечается, что среди утонувших - около 50 детей.
"Сотни были закрыты в трюме", - рассказал один из тех эмигрантов, который спасся.
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Напомним, 19 апреля в результате кораблекрушения в Средиземном море погибли 400 мигрантов.
Позже сообщалось, что из затонувшего судна с мигрантами спаслись 28 человек, до 700 погибло.
А в ЕС созывают срочное совещание министров из-за затонувшего судна с мигрантами.
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