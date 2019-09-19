Саудовская Аравия обвиняет Иран в террористической атаке

В Саудовской Аравии заявляют, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их "безоговорочную" связь с Ираном.

Министерство обороны Саудовской Аравии показало обломки дронов и ракет в качестве доказательств, что атаки на объекты нефтяной отрасли совершил Иран.

Об этом сообщает Украинская правда со ссылкой на ВВС.

"Министерство обороны Саудовской Аравии продемонстрировало то, что, по их мнению, является обломками беспилотников и крылатых ракет, доказывающими причастность Ирана к атакам на два нефтяных объекта в выходные", - говорится в сообщении.

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На брифинге в министерстве обороны Саудовской Аравии заявили, что обломки указывают на пуск ракет с севера и их "безоговорочную" связь с Ираном.

Однако пресс-секретарь Минобороны отметил, что эксперты все еще "работают над тем, чтобы точно знать точку старта".

Как сообщал УНИАН, президент США Дональд Трамп заявил, что военные действия со стороны американской армии будут пропорциональным ответом на атаку, осуществленную на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.