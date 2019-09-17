Трамп считает военные действия равнозначным ответом на атаку на Saudi Aramcо, но не хочет этого

По словам Дональда Трампа, Иран, вероятнее всего, несет ответственность за атаку на нефтяные заводы в Саудовской Аравии.

Президент США Дональд Трамп заявил, что военный действия со стороны американской армии будут пропорциональным ответом на атаку, совершенную на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco.

Об этом глава государства сказал журналистам во время встречи в Белом доме с наследным принцем Бахрейна Сальманом бен Хамадом бен Исой Аль Халифой, передает РБК со ссылкой на The Hill.

Отвечая на вопрос, могут ли военные действия со стороны Вашингтона, которые способны привести к гибели людей, быть пропорциональным ответом на атаку на Saudi Aramco, Трамп сказал: "Я думаю, что они были бы таковыми".

По его словам, Иран, вероятнее всего, несет ответственность за произошедшее. При этом Вашингтон, как указал Трамп, хочет избежать конфликта с Тегераном. "Ни с кем не хотим войны, но мы лучше подготовлены. Однако, как я сказал, мы хотим избежать этого", - отметил президент, добавив, что американская армия имеет самое мощное оружие в мире, включая ракеты и истребители.

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Глава государства также заявил, что все выглядит так, будто за атакой стоит Иран, однако у США есть разная информация на этот счет. "Я не смотрю на варианты прямо сейчас, мы хотим окончательно определить, кто это сделал", - добавил Трамп.

Накануне газета The Washington Post, ссылаясь на американских чиновников, сообщила, что администрация президента США обдумывает "серьезный военный ответ" на атаки дронов на объекты компании Saudi Aramco. По словам источников издания, в воскресенье, 15 сентября, Трамп встретился с главой Пентагона Марком Эспером.

Ранее Трамп написал в Twitter, что у Вашингтона есть основания полагать, что ему известны ответственные за нападение, и США готовы к ответным мерам, однако ждут данных Саудовской Аравии о том, кого Эр-Рияд считает виновным в атаке.

Как сообщал УНИАН, на востоке Саудовской Аравии в результате атаки беспилотников произошли пожары на двух нефтеперерабатывающих предприятиях национальной компании Saudi Aramco.