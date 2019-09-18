США находятся в боевой готовности для защиты Саудовской Аравии - Пенс

Вице-президент также добавил, что американские спецслужбы нашли доказательства причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco.

Вице-президент США Майк Пенс заявил, что Соединенные Штаты находятся «в боевой готовности» для защиты своих союзников, но при этом не желают ни с кем воевать.

Об этом сообщает Presstv.

Как отмечается, такое заявление политик сделал после нападения 14 сентября беспилотников на нефтедобывающие предприятия Саудовской Аравии, которая является союзником Соединенных Штатов.

«Мы в боевой готовности. Мы готовы защищать интересы наших союзников. Не сомневайтесь», — сказал Пенс.

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Вице-президент также добавил, что американские спецслужбы нашли доказательства причастности Ирана к атакам на Saudi Aramco.

Он также сообщил, что во вторник, 17 сентября, государственный секретарь Майк Помпео отправится в Саудовскую Аравию для переговоров с официальными лицами относительно происшествия.

«Мы оцениваем все доказательства, мы консультируемся с нашими партнерами», — заявил Пенс, добавив, что Соединенные Штаты предпримут все меры для защиты своих союзников.