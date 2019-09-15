Анкара сообщила о получении от России второй батареи ЗРК С-400

Приобретенный новейший российский зенитно-ракетный комплекс турецкие военные собираются поставить на вооружение в апреле 2020 года.

Министерство обороны Турции сообщило о завершении поставок второй батареи приобретенного российского зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400.

Как сообщает Deutsche Welle со ссылкой на пресс-службу турецкого оборонного ведомства, сегодня в Турцию прибыла последняя партия составляющих и оборудования.

В турецком министерстве подчеркнули, что эту батарею планируется поставить на вооружение в апреле 2020 года. До того времени продолжится обучение личного состава, который будет работать с ней.

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Вашингтон обвинял Турцию, которая является союзником по Североатлантическому альянсу (НАТО), что приобретение этих систем может предоставить россиянам информацию об уязвимых местах нового американского боевого самолета F-35.

Из-за того, что Анкара отказывалась прислушиваться к уговорам, предупреждениям и угрозам Вашингтона, администрация президента США Дональда Трампа вычеркнула Турцию из программы F-35.

Как сообщал УНИАН, первые сообщения о переговорах РФ и Турции о поставках С-400 появились в ноябре 2016 года. Факт заключения контракта был подтвержден российской стороной в сентябре 2017 года. Министр национальной обороны Турции Хулуи Акар заявил, что развертывание С-400 начнется в октябре 2019 года. Стоимость поставки Анкаре систем С-400 составляет 2,5 млрд долларов.

Вашингтон предупреждал Анкару, что закупка Турцией российских зенитно-ракетных комплексов С-400 представляет большую угрозу для НАТО.

Вице-президент Соединенных Штатов Майк Пенс заявлял, что США не будут спокойно наблюдать за тем, как Турция покупает оружие у противников Альянса.

Президент Турции Реджеп Эрдоган подчеркивал, что Анкара не собирается отказываться от контракта относительно российских С-400 и не видит никаких проблем в этом вопросе.