Пожары из российского Забайкалья распространились на Китай

Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на китайских пожарных.

Пожары уже уничтожили 30 жилых домов и 55 коровников, и сожгли транспортных средств и оборудования более чем 50 семей в городке Аргунь, пишет ТСН.

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Жертв и пострадавших нет.

С лесными пожарами в районе границы борются более 660 пожарных. По предварительным оценкам, экономический ущерб от огня составляет около 20 млн юаней (3,2 млн долларов США).