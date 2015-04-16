Пожары из российского Забайкалья распространились на Китай
02:16, 16 апреля 2015Мир
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Лесные пожары из российского Забайкалья распространились на автономный район Китая Внутренняя Монголия.
Пожары из российского Забайкалья распространились на Китай / foto.chita.ru
Об этом сообщает информационное агентство Синьхуа со ссылкой на китайских пожарных.
Пожары уже уничтожили 30 жилых домов и 55 коровников, и сожгли транспортных средств и оборудования более чем 50 семей в городке Аргунь, пишет ТСН.
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Жертв и пострадавших нет.
С лесными пожарами в районе границы борются более 660 пожарных. По предварительным оценкам, экономический ущерб от огня составляет около 20 млн юаней (3,2 млн долларов США).
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