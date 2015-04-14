Количество жертв пожаров в Забайкалье выросло до трех человек

Число погибших при пожарах в Забайкальском крае выросло до трех человек, более 10 пострадали, сообщает РИА Новости со ссылкой правительство региона.

"По словам министра здравоохранения края Михаила Лазуткина, погибли три человека, обратились за медицинской помощью 14 человек, семь из них госпитализированы, одна женщина находится в тяжелом состоянии", — говорится в сообщении.

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Ранее сообщалось о двух погибших.

В Забайкальском крае с 25 марта действует режим ЧС и особый противопожарный режим. Во вторник государственная лесная служба региона сообщила, что площадь лесных пожаров в Забайкальском крае за сутки выросла в восемь раз — до 24 тысячи гектаров.