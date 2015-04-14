Количество жертв пожаров в Хакасии выросло до 23 человек

Количество жертв пожаров в Хакасии (Россия), вызванных поджогами травы и сильным ветром, возросло до 23 человек, передает Еспресо.TV. со ссылкой на заявление представителя Следственного комитета России Владимира Маркина.

"В настоящее время следственная группа продолжает проводить осмотры места происшествия, допросы свидетелей и потерпевших. На данный момент следствие имеет информацию о 23 погибших", - заявил Маркин.

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Ранее сообщалось о 15 погибших и восьми пострадавших, находящихся в тяжелом состоянии.

Утром, 13 апреля, Республику Хакасию, что в России, охватили масштабные пожары. Кто-то поджег сухую траву и мусор, а из-за сильного ветера огонь приобрел угрожающие масштабы.