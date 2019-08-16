New York Times: Трамп уже год ищет способ купить Гренландию

В сентябре американский президент поедет в Данию, где сможет встретиться также с лидерами автономии.

Президент США Дональд Трамп приказал своим помощникам поискать пути для покупки Гренландии в Дании. Это подтвердили трое людей, осведомленных о деталях обсуждения. Его интерес к острову появился в прошлом году.

Как пишет New York Times, на встрече в Овальном кабинете он пошутил о покупке Гренландии ради ее ресурсов. Об этом изданию рассказал один из участников встречи. В течение года с того времени президент США постоянно поднимал эту тему, спрашивая помощников, возможно ли купить полуавтономную Гренландию, чтобы получить доступ к ее углю и урану.

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В частных беседах советники Трампа говорят, что не верят в возможность чего-то подобного. Но вместо того, чтобы сказать американскому президенту о невозможности воплощения такой прихоти, они согласились изучить вопрос. Впервые об интересе к покупке острова сообщило издание Wall Street Journal. Гренландия - страна с самоуправлением, которая входит в состав королевства Дания, куда Трамп отправится с визитом в сентябре. Там он встретится с премьер-министром Метте Фредриксен и королевой Маргарет II. Также у американского президента будет возможность встретиться с лидерами Гренландии и Фарерских островов.

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Белый Дом отказался комментировать New York Times тему покупки острова. Издание отмечает, что Трамп - бывший застройщик, который склонен рассматривать свое президентство через призму покупок. Но, как отметили собеседники издания, территория острова интересует его еще и из-за ценности для национальной безопасности.