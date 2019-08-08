Появилось видео задержания экс-президента Кыргызстана

Запись содержит кадры, на которых Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме.

СМИ опубликовали видео задержания бывшего президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его резиденции.

Видео опубликовало издание "Радио Свобода".

Указывается, что запись содержит кадры, на которых Атамбаев ведет переговоры с представителями власти в своем доме среди хорошо вооруженных сторонников, после чего он сдался.

Видео сняла помощница Атамбаева, заместитель председателя Социал-демократической партии Кыргызстана Кундуз Жолдубаева.

Видео: radiosvoboda.org

Как сообщал УНИАН, в Кыргызстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были предприняты две попытки штурма. Но бывшего главу государства так и не задержали.

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Вследствие столкновений при попытке силовиков задержать Атамбаева 7 августа, пострадали 52 человека.

Сегодня, 8 августа, Алмазбек Атамбаев сдался властям и был вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.