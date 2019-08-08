Штурм резиденции экс-президента Кыргызстана: есть погибший и пострадавшие

В больницы доставлены 36 пострадавших, из которых 15 - силовики.

В Кыргызстане в больнице во время операции скончался спецназовец, который принимал участие в штурме резиденции экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева.

У силовика было огнестрельное ранение - пуля прошла через легкие и сердце, сообщает "Радио Азаттык" со ссылкой на Министерство здравоохранения Кыргызстана.

Государственный комитет национальной безопасности (ГКНБ) Киргизии подтвердил факт гибели своего сотрудника, который принимал участие в попытке силового задержания Атамбаева.

В целом, по состоянию на 00:55 по местному времени (21:55 по Киеву) в больницы доставлены 36 пострадавших, из которых 15 - силовики (один находится в критическом состоянии).

Читайте такжеПопытка задержания экс-президента Кыргызстана (фоторепортаж)

Штурм начался около 20:00 в селе Кой-Таш, где живет Атамбаев.Туда прибыли бойцы спецподразделения ГКНБ. Штурм не удался и сторонники бывшего президента взяли в окружение силовиков, которые были вынуждены покинуть Кой-Таш.

Ситуация в Кой-Таше остается острой. По дороге в село выставлено милицейское оцепление. На месте находится заместитель министра внутренних дел Курсан Асанов.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков из-за этих событий прервал свой отпуск и вернулся в Бишкек. Утром 8 августа должно состояться экстренное заседание Совета безопасности Кыргызстана.

Ранее сообщалось, что спецназ задержал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш. Однако, пока эта информация не подтверждается.