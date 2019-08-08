Экс-президент Кыргызстана Атамбаев сдался властям (видео)

Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов

Экс-президент Киргизстана Алмазбек Атамбаев сдался властям.

Об этом со ссылкой на штаб экс-президента сообщает "ТАСС".

"Атамбаев вывезен с территории своей резиденции сотрудниками правоохранительных органов", - заявил представитель штаба.

Как сообщал УНИАН, в Кыргызстане вечером 7 августа спецназовцы пытались задержать экс-президента этой страны Алмазбека Атамбаева, были предприняты две попытки штурма. Но бывшего главу государства так и не задержали.

Вследствие столкновений при попытке силовиков задержать Атамбаева 7 августа пострадали 52 человека.

Алмазбек Атамбаев возглавлял Кыргызстан с 2011 по 2017 год. Он не выдвигался на очередной срок, решив поддержать кандидата Сооронбая Жээнбекова. Но после смены власти между политиками возник конфликт. Вследствие этого члены Социал-демократической партии Кыргызстана, к которой относятся и Атамбаев, и Жээнбеков, разделились на сторонников бывшего и действующего президентов.