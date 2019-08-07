Попытка задержания экс-президента Кыргызстана (фоторепортаж)

Сторонники бывшего президента Кыргызстана пытаются помешать силовикам, которые пришли задержать экс-президента в его резиденции.

В Кыргызстане сегодня началась специальная операция по задержанию бывшего президента Алмазбека Атамбаева.

Как сообщает Радио Свобода, он трижды не являлся на допрос в правоохранительные органы.

По киргизскому законодательству, если человек не приходит на допрос более чем два раза, ее могут доставить к следователям силой.

Впрочем, точная причина спецоперации пока неизвестна.

Сторонники Атамбаева пытаются помешать силовикам, которые пришли задержать экс-президента в его резиденции в поселке Кой-Таш, они смогли попасть в дом, где продолжает находиться бывший президент.

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По данным местного Минздрава, один из спецназовцев получил пулевое ранение в грудную клетку. Кроме того, по данным киргизской службы Радио Свобода, пострадал бывший председатель Государственного комитета по вопросам нацбезопасности Абдиль Сегизбаев.

В целом, по информации Минздрава, в больницу попали 15 человек.

Экс-президенту выдвигают обвинения по пяти пунктам, включая коррупцию, злоупотребление властью и незаконное обогащение. Атамбаев отвергает все обвинения и называет их политически мотивированными.

В мае президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков подписал закон о привлечении к уголовной ответственности экс-президентов. Атамбаев был президентом в 2011-2017 годах.

Ранее сообщалось, что спецназ задержал экс-президента Кыргызстана Алмазбека Атамбаева в его доме в селе Кой-Таш.