Gazeta Wyborcza: Россия солгала и скрыла ядерную катастрофу на Урале

Международная группа ученых утверждает, что на российской территории несколько лет назад произошел взрыв, который привел к появлению радиоактивного облака над Европой.

Россия много раз отрицала, что осенью 2017 года на ее территории произошла авария, которая привела к утечке радиации. Но результаты расследования группы международных экспертов указывают на то, что Москва снова солгала.

Об этом пишет Gazeta Wyborcza, напоминая, что в конце сентября 2017 года в большинстве стран Европы, в частности в Германии, Австрии, Италии, Швейцарии, Франции, Греции, Норвегии, Румынии и Болгарии, а также в Польше было зафиксировано присутствие радиоактивного рутения-106. Измерительные приборы большинства европейских станций обнаруживали этот изотоп в течение двух недель.

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«Найденное количество рутения не имело и не будет иметь никакого влияния на здоровье польских граждан», - успокаивало тогда в пресс-релизе Государственное атомное агентство Польши.

Самый высокий уровень радиоактивного материала на польской территории достигал 6,4 мБк на метр кубический. Это не много. При таком фоне можно даже за всю жизнь не получить опасную дозу облучения. В Европе самый высокий фон был зафиксирован в Румынии – 170 мБк на метр кубический. Впрочем, это тоже не угрожающий уровень.

Но несмотря на это, европейские службы были встревожены. Рутений-106 не существует в природе. Это продукт распада урана. Впрочем, утечка на атомных электростанциях исключили из списка возможных объяснений, потому что в таком случае в воздухе рядом с рутением появились бы и другие радиоактивные изотопы. Откуда же взялась эта туча радиации?

Началось международное расследование. Рутений-106 получают из использованного ядерного топлива. Он используется в медицине для слабых облучений при лечении рака. Но авария в одном или нескольких медицинских учреждениях не дала бы такой фон, который бы заметили во всей Европе. Французское агентство ядерной безопасности IRSN после анализа образцов воздуха довольно быстро установило, что источник рутения мог быть на территории России или Казахстана.

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Уже тогда французская сторона указывала на то, что радиоактивный рутений мог попасть в атмосферу из Озерска в Челябинской области. Ведь там расположен завод «Маяк» - один из крупнейших в России атомных объектов, которые когда-то занимались производством плутония для ядерных боеголовок. Сегодня здесь утилизируют ядерное топливо из реакторов АЭС. На этом заводе уже были аварии. Крупнейшая из них произошла в сентябре 1957 года, когда из-за выхода из строя системы охлаждения взорвался резервуар с десятками тысяч тонн радиоактивных отходов. Тысячи квадратных километров были заражены. Считается. Что более 200 человек погибли от лучевой болезни, 10 тысяч были эвакуированы, а 470 тысяч человек пострадали от облучения.

Но в этот раз Россия не сообщала про аварию на «Маяке». Хотя, как считали в IRSN, инцидент, вероятно, был очень масштабным. В воздух взлетел газ со 100-300 тБк радиации. 7 октября 2017 года МАГАТЭ попросило все страны-участницы проверить у себя возможные источники утечки рутения. Чтобы отвести от себя подозрения, в начале декабря 2017 Россия выдвинула предположение, что рутений-106 мог происходить из какого-то спутника с этим материалом в генераторах. А в воздухе радиоактивные изотопы появились после того, как аппарат сгорел в атмосфере.

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В анализе, который публикует сайт PNAS Академии наук США, опровергается гипотеза о спутнике. Вдобавок в нем описаны результаты оценок движения обнаруженных в воздухе изотопов рутения-106 и рутения-103, которые указывают на происхождение радиоактивных материалов с юга Урала.

«Возможно, это ядерный комплекс Маяк», - пришли авторы анализа во главе с Георгом Штайнхаузером с Лейбницкого университета и Оливье Массоном с французского IRSN.

В своем докладе они даже указали, что достоверно ядерная авария в России произошла 25 сентября 2017 года примерно в 18:00 или же на следующий день к полудню.

В итальянской лаборатории на массиве Гран-Сассо в Апеннинах шла подготовка к эксперименту, целью которого было выявить гипотетическую элементарную частицу материи – так называемое стерильное нейтрино. Для этого Италии был нужен источник сильного излучения от радиоактивного церия-144. Доставить его собирался российский «Маяк». Россияне должны были получить чистый церий-144 из отработанного ядерного топлива.

Одним из побочных продуктов этого процесса был оксид рутения RuO4. С ним нужно осторожно обращаться, потому что он становится взрывоопасным при температуре выше 100 градусов по Цельсию.

Авторы анализа, опубликованного в PNAS, указывают, что взрыв этого оксида рутения мог стать причиной появления радиоактивного облака над Европой в 2017 году. Они допускают, что россияне хотели использовать большой источник церия для выполнения заказа Италии. Поэтому они взяли для процесса топливо с электростанции, которое было не достаточно охлажденным. Его охлаждали менее чем два года вместо необходимых трех и более. Такой материал очень радиоактивен и опасен для переработки.

«Радиация могла изменить химическую реакцию, а недостаточное охлаждение использованного топлива могло нагреть газообразный оксид рутения до взрывоопасной температуры», - пояснил Георг Штайнхаузер.

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Это объяснение подтверждает тот факт, что вскоре после появления радиоактивного изотопа рутения над Европой Россия без объяснений отказалась от контракта с Италией. Очевидно, во время производства необходимого количества церия-144 что-то пошло не так.

Издание пишет, что важно узнать о деталях аварии, которая предположительно произошла в России в 2017 году. Ведь все указывает на то, что ее масштаб был очень большой. И без жертв вряд ли обошлось.

«Для работника, который был рядом с радиоактивным облаком рутения, это означало чрезвычайно большой уровень облучения», - сказал Штайнхаузер.