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Пожар на океанском судне "Иван Глубец": СМИ сообщили о гибели украинского моряка

02:17, 22 июля 2019
Мир
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Насколько серьезны повреждения, полученные траулером, пока не известно / Фото: "Думская"

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Об этом сообщили изданию "Думская" члены экипажа. По данным издания, пропавший во время пожара моряк-моторист погиб, есть пострадавшие.

На борту во время пожара находились 90 человек. Возгорание началось в машинном отделении и распространилось на палубу. Из-за сильного задымления капитан отдал команду покинуть судно. Членов экипажа эвакуировали на траулер "Маршал Крылов".

"Поскольку в составе флота Мавритании отсутствуют пожарные и спасательные суда было решено организовать спасательную операцию силу других траулеров, ведущих промысел в этом районе. Судно "Капитан Сухондяевский" сумело завести швартовый конец и взять "Голубец" на буксир, однако в процессе буксировки пламя перекинулось с машинного отделения и палубы на жилые помещения и надстройку. Судно выгорело практически полностью и продолжает гореть", - рассказал изданию один из очевидцев происшествия.

По его словам, на судне находится топливо, а трюм полон рыбной продукции.

Фрахтовальщик траулера заявил, что все убытки будут покрыты за счет членов экипажа.

Траулер "Иван Голубец" - это одно из четырех украинских океанических судов, принадлежащих государству. Сейчас он зафрахтован латвийским бизнесменом, ходит под грузинским флагом, отмечает издание.

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Теги: #моряки#пожар на судне