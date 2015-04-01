В Токио отменили правило, запрещающее детям шуметь на улицах

Звуки, сопровождающие детские игры на площадках, больше не считаются шумовым загрязнением в японской столице.

Соответствующие изменения в законодательство внесли токийские власти во вторник, сообщает Русская служба Би-Би-Си.

Существующие в городе правила, согласно которым уровень шума в спальных районах не должен превышать 45 децибел, приводили к тому, что детям иногда запрещали играть на площадках. Некоторые детские центры оборудовали свои площадки звукоотражателями.

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Власти Японии рассчитывают, что теперь в Токио будет открыто больше детских центров, что, в свою очередь, позволит женщинам раньше выйти на работу и благотворно скажется на городской экономике.