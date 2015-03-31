Время Ханами: в Японии зацвела сакура (фото, видео)
16:53, 31 марта 2015Мир
2058
Первые в стране бутоны вишни распустились 21 марта.
Деревья в Токио в этом году порозовели на два дня раньше, чем в 2014. Первые в стране бутоны вишни распустились 21 марта в городе Кагосима одноименной префектуры на юге страны, передает РИА Новости.
На северном острове Хоккайдо цветение сакуры ожидается лишь к середине мая.
В Стране восходящего солнца любование сакурой (ханами) носит массовый характер: ежегодно метеорологи и вся общественность отслеживают так называемый "фронт цветения сакуры".
Читайте такжеВ Японии нашли остров, на котором кошек почти в 6 раз больше чем людей
Местные СМИ ежедневно публикуют данные об этапах цветения сакуры и информацию о лучших местах для наблюдений.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter