Время Ханами: в Японии зацвела сакура (фото, видео)

Деревья в Токио в этом году порозовели на два дня раньше, чем в 2014. Первые в стране бутоны вишни распустились 21 марта в городе Кагосима одноименной префектуры на юге страны, передает РИА Новости.

На северном острове Хоккайдо цветение сакуры ожидается лишь к середине мая.

В Стране восходящего солнца любование сакурой (ханами) носит массовый характер: ежегодно метеорологи и вся общественность отслеживают так называемый "фронт цветения сакуры".

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Местные СМИ ежедневно публикуют данные об этапах цветения сакуры и информацию о лучших местах для наблюдений.