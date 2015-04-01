НАТО начинает учения сил быстрого реагирования

Об этом говорится в коммюнике НАТО, пишет Европейская правда.

Так, первая часть учений пройдет с 1 по 10 апреля этого года и будет носить название Noble Jump.

Как отмечается, силы быстрого реагирования были созданы для решения новых задач в области безопасности на южных и восточных рубежах НАТО.

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Согласно сообщению, во время первого этапа учений новосозданные силы будут отрабатывать быстрое выполнение приказов о развертывании в рамках новых сил быстрого реагирования. Таким образом, учения позволят определить, какие недостатки и пробелы были допущены при разработке концепции новых сил.

В каких странах будут проводиться учения, не уточняется.

При этом указано, что вторая часть учений Noble Jump пройдет 9–20 июня на западе Польши, еще одни учения будут проводиться в Италии, Испании и Португалии с 21 октября по 6 ноября 2015 года.