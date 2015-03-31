В НАТО назвали колонны американской техники в Европе "жестом поддержки"

19:55, 31 марта 2015
Мир
1532

Колонна общей численностью в 115 единиц состоит из танков и бронетранспортеров 2-го механизированного полка армии США.

REUTERS

Высокопоставленный офицер НАТО американский генерал Филип Бридлав заявил, что конвой военной техники по Европе был «жестом поддержки».

Об этом он сказал во время визита в Бухарест во вторник, 31 марта, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Бридлав прибыл в Румынию, власти которой сейчас размышляют над тем, размещать ли на своей территории тяжелые вооружения НАТО.

Читайте такжеТри колонны американских войск едут к Праге

REUTERS
REUTERS

В понедельник, 30 марта, три колонны американской военной техники въехали в столицу Чехии. Колонна общей численностью в 115 единиц состоит из танков и бронетранспортеров 2-го механизированного полка армии США.

Ранее в министерстве обороны Чехии отмечали, цель прохождения конвоя — «демонстрация единства государств-членов НАТО». 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter