В НАТО назвали колонны американской техники в Европе "жестом поддержки"

Высокопоставленный офицер НАТО американский генерал Филип Бридлав заявил, что конвой военной техники по Европе был «жестом поддержки».

Об этом он сказал во время визита в Бухарест во вторник, 31 марта, сообщает Дождь со ссылкой на Reuters.

Бридлав прибыл в Румынию, власти которой сейчас размышляют над тем, размещать ли на своей территории тяжелые вооружения НАТО.

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В понедельник, 30 марта, три колонны американской военной техники въехали в столицу Чехии. Колонна общей численностью в 115 единиц состоит из танков и бронетранспортеров 2-го механизированного полка армии США.

Ранее в министерстве обороны Чехии отмечали, цель прохождения конвоя — «демонстрация единства государств-членов НАТО».