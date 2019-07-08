Washington Post: Взрыв Чернобыльской АЭС не был крупнейшей ядерной катастрофой

И зона отчуждения не стала таким замечательным заповедником, как о ней пишут некоторые СМИ.

Более чем через три десятилетия прошло после того, как взорвался реактор Чернобыльской АЭС на территории Украины, которая тогда была республикой СССР. Большой огонь горел в течение следующих двух недель, рассылая облака радиоактивного газа и частиц по всей Европе и за ее пределами.

Ужасная авария превратилась в увлекательную тему. Недавно HBO снял минисериал, который стал хитом. А туристы путешествуют по зоне отчуждения. Но все это привело к обманчивым предположениям и неправильного понимания. Издание Washington Post приводит пять главных мифов о Чернобыле.

Первый миф говорит о том, что катастрофа на ЧАЭС повлекла немного смертей. За последние три десятилетия официальные отчеты о пострадавших и умерших после аварии оставались на удивление скромными. Двое людей скончались сразу же. Еще 29 – в больницах. А значительно позже 15 детей умерли от связанного с Чернобыльской катастрофой рака щитовидной железы.

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Эти цифры повторяли издание Newsweek и LiveScience в недавних статьях. Оценки влияния Чернобыля на здоровье тоже низкие. В 2006 году исследователи Международного агентства ООН по исследованию рака сделали вывод, что к 2065 году связанных с катастрофой случаев заболевания будет всего 41 тысяча. И это ничего по сравнению с сотнями миллионов случаев, вызванных другими факторами. Forbes даже написал, что за пределами зараженной радиацией зоны людей "убивал только страх перед радиацией", который привел к увеличению масштабов алкоголизма и депрессии.

Реальные же цифры могут быть значительно выше. К сожалению, Украина, Беларусь и Россия не создали публично доступных записей о смертности после Чернобыля. Но другие государственные данные дают примерное представление того, как катастрофа повлияла на людей. В январе 2016 года, к примеру, правительство Украины заявило, что 1961904 людей в стране официально считаются жертвами Чернобыльской катастрофы. Украина также платит компенсации 35 тысячам людей, чьи родные умерли после Чернобыля из-за проблем со здоровьем.

Второй миф утверждает, что взрыв реактора на ЧАЭС имел только региональные последствия. Newsweek писало, что облако радиоактивных материалов "выпало с дождем на города и села вблизи". В отчете ООН относительно Чернобыля указано просто, что "катастрофа повлияла на Украину, Беларусь и Россию". В сериале HBO показано, как герой-физик говорит лидеру СССР Михаилу Горбачеву, что радиация распространится вплоть до Восточной Германии.

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Но реальные последствия аварии были гораздо масштабнее. Карта радиоактивного выброса демонстрирует, что материалы из ЧАЭС разлетелись по всей Европе, особенно по регионам на возвышенности и с большой влажностью. Ученые в Швеции первыми сообщили о катастрофе в Чернобыле благодаря тому, шведские работники атомных электростанций зафиксировали повышение радиационного фона, когда пришли на работу на следующий день после катастрофы в Украине. В 1986 году 7 тысяч фермеров на севере Англии и на юге Шотландии сняли с продажи овец, которые пострадали от чернобыльской радиации. Через два десятилетия более чем 350 фермеров в Великобритании до сих пор имеют дело с ограничением передвижения для их животных.

Потребительские товары из районов, пострадавших от Чернобыля, продолжают путешествовать по миру. Несколько лет назад Франция остановила масштабный импорт радиоактивных грибов из Беларуси. Зараженные ягоды из Украины постоянно попадают на европейские рынки. А часть этих ягод затем импортируется в США.

Третий миф: природа процветает в зоне отчуждения. Кто-то ищет положительную сторону медали, распространяя хорошие новости об обновлении экосистемы в Чернобыле. Одна компания, предлагающая туры в зону, описывает ее как «вынужденный парк», который учит «ключевым урокам дикой жизни без нас». Ученые обнаружили увеличение в семь раз популяции некоторых крупных млекопитающих. Они пришли к выводу, что человечество возможно хуже влияет на животных, чем радиация. The Guardian назвало Чернобыль "раем для дикой жизни".

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Такие исследования основаны на данных переписей и камер, которые отслеживают большую, харизматичную фауну, в частности волков, диких лошадей и кабанов. Эти данные говорят ученым о том, сколько в зоне отчуждения диких животных, но они ничего не говорят об их здоровье. Из-за хронически низкого радиационного фона последствия для здоровья трудно обнаружить. Биологи, исследуя небольших животных, таких как мыши и птицы, обнаруживают у них частые мутации, физические деформации и сокращению популяции. Команда ученых Техасского технологического университета обнаружила более высокий, чем ожидалось, уровень мутаций у чернобыльских грызунов, которые постоянно живут в условиях радиационного излучения.

Четвертый миф: взрыв на Чернобыльский АЭС был худшей ядерной катастрофой всех времен. Недавно издание Business Insider поставило аварию выше катастроф, которые произошли на АЭС «Фукусима» в Японии и АЭС «Три-Майл-Айленд» в США. МАГАТЭ тоже присвоило Чернобылю статус катастрофы 7 уровня. И это самый высокий из возможных уровней.

Издание пишет, что авария на ЧАЭС действительно была худшим выбросом радиоактивных материалов за один раз. Однако, другие ядерные события значительно больше загрязняли атмосферу вредными изотопами. Советские и американские заводы по производству плутония выбрасывали по 200 миллионов кюри радиоактивных отходов в окружающую среду каждый день. До запрещения ядерных испытаний в 1963 году ядерные державы включая США и СССР взорвали 520 ядерных бомб в атмосфере, выбрасывая миллиарды кюри радиоактивных изотопов.

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К примеру, авария на Чернобыльской АЭС привела к выбросу в атмосферу 45 миллионов кюри радиоактивного йода, который вызывает рак щитовидной железы у людей. Бомбы США и СССР выбросили 20 миллиардов кюри такого йода в 1945-1962 годах.

Пятый миф: Чернобыль был доказательством советской некомпетентности. Советскую власть часто критикуют за то, что она три дня ждала, прежде чем публично признать сам факт катастрофы. Из-за этого люди в соседних странах, таких как Польша, не смогли отреагировать должным образом, чтобы защитить свое население от радиации. Впрочем, советская власть смогла за 36 часов переселить 50 тысяч жителей Припяти и разработать план эвакуации более широкой зоны поражения вокруг АЭС. К примеру, Япония ждала два месяца, прежде чем признала, что три реактора АЭС «Фукусима» действительно расплавились в марте 2011 года.