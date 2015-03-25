Марракеш, Стамбул и Прага вошли в пятерку лучших туристических направлений 2015 года
В топ-10 самых привлекательных городов также вошли Лондон, Рим и Париж.
Город Марракеш (Марокко) возглавил топ-лист лучших туристических направлений 2015 года, составленный экспертами туристического сервиса TripAdvisor. Об этом сообщается в соответствующем пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Верхние позиции в рейтинге также заняли камбоджийский Сиемреап и турецкий Стамбул (второе и третье места).
Топ-10 самых привлекательных для отпускников трэвел-направлений 2015 года выглядит так:
1. Марракеш, Марокко
2. Сиемреап, Камбоджа
3. Стамбул, Турция
4. Ханой, Вьетнам
5. Прага, Чехия
6. Лондон, Великобритания
7. Рим, Италия
8. Буэнос-Айрес, Аргентина
9. Париж, Франция
10. Кейптаун, Южная Африка
Читайте такжеУлучшение отношений Кубы и США вызвало туристический бум
Специалисты TripAdvisor отметили, что в аналогичном рейтинге 2014 года Марракеш располагался лишь на шестом месте. Лучшим трэвел-направлением 2014-го был признан Стамбул.
Рейтинг Travelers’ Choice — 2015 составлялся на основе отзывов, оставленных путешественниками на сайте TripAdvisor. При определении победителей учитывалось количество и качество отзывов, а также рейтинги отелей, достопримечательностей и ресторанов по всему миру более чем за 12-месячный период.