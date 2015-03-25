Марракеш, Стамбул и Прага вошли в пятерку лучших туристических направлений 2015 года

16:12, 25 марта 2015
Мир
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В топ-10 самых привлекательных городов также вошли Лондон, Рим и Париж.

REUTERS

Город Марракеш (Марокко) возглавил топ-лист лучших туристических направлений 2015 года, составленный экспертами туристического сервиса TripAdvisor. Об этом сообщается в соответствующем пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру». Верхние позиции в рейтинге также заняли камбоджийский Сиемреап и турецкий Стамбул (второе и третье места).

Топ-10 самых привлекательных для отпускников трэвел-направлений 2015 года выглядит так:

1. Марракеш, Марокко 

2. Сиемреап, Камбоджа 

3. Стамбул, Турция 

4. Ханой, Вьетнам

5. Прага, Чехия 

6. Лондон, Великобритания 

7. Рим, Италия 

8. Буэнос-Айрес, Аргентина 

9. Париж, Франция 

10. Кейптаун, Южная Африка

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Специалисты TripAdvisor отметили, что в аналогичном рейтинге 2014 года Марракеш располагался лишь на шестом месте. Лучшим трэвел-направлением 2014-го был признан Стамбул.

Рейтинг Travelers’ Choice — 2015 составлялся на основе отзывов, оставленных путешественниками на сайте TripAdvisor. При определении победителей учитывалось количество и качество отзывов, а также рейтинги отелей, достопримечательностей и ресторанов по всему миру более чем за 12-месячный период.

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