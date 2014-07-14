Путешественники со всего мира определили лучший город для отдыха
Стамбул признан лучшим городом в мире
Стамбул признан лучшим городом для отдыха в мире. Об этом свидетельствует голосование на туристическом веб-портале TripAdvisor, сообщает ТСН.uа.
Турецкому городу удалось обойти таких заметных конкурентов, как Рим, Париж, Барселона.
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В своем обзоре "Выбор путешественника" веб-сайт, у которого есть 269 миллионов зарегистрированных пользователей, проанализировал комментарии и примечания, чтобы определить самый популярный город, и пришел к выводу, что именно Стамбул, который расположен сразу на двух континентах, является лучшим для отдыха.
Барбара Мессинг, глава отдела маркетинга TripAdvisor, вручила премию Министерству культуры и туризма Турции.
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При этом в первую десятку рейтинга вошли также Рим, Лондон, Пекин, Прага, Марракеш, Париж, Ханой, Сием Рип и Шанхай.
Напомним, Турция стала самым популярным туристическим направлением у граждан Украины.