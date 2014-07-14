Путешественники со всего мира определили лучший город для отдыха

Стамбул признан лучшим городом для отдыха в мире. Об этом свидетельствует голосование на туристическом веб-портале TripAdvisor, сообщает ТСН.uа.

Турецкому городу удалось обойти таких заметных конкурентов, как Рим, Париж, Барселона.

Читайте такжеНе Крымом единым: два украинских моря

В своем обзоре "Выбор путешественника" веб-сайт, у которого есть 269 миллионов зарегистрированных пользователей, проанализировал комментарии и примечания, чтобы определить самый популярный город, и пришел к выводу, что именно Стамбул, который расположен сразу на двух континентах, является лучшим для отдыха.

Барбара Мессинг, глава отдела маркетинга TripAdvisor, вручила премию Министерству культуры и туризма Турции.

Читайте такжеКиев поднялся в рейтинге наиболее привлекательных городов для туристов

При этом в первую десятку рейтинга вошли также Рим, Лондон, Пекин, Прага, Марракеш, Париж, Ханой, Сием Рип и Шанхай.

Напомним, Турция стала самым популярным туристическим направлением у граждан Украины.