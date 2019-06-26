Wall Street Journal: Совет Европы существует не для задабривания диктатора в России

Путин делает ставку на то, что Запад, наконец, сдастся, и, вероятно, он прав.

США часто критикуют за скептическое отношение к многосторонним институтам. Но эти группы часто доказывают американскую точку зрения. Стоит только посмотреть на новости о том, что Россию пригласили обратно в Совет Европы, который называет себя «главной организацией по защите прав человека на континенте».

Об этом пишет Wall Street Journal в редакционной статье, напоминая, что Москва потеряла право голоса в ПАСЕ из-за аннексии Крыма и оккупации территорий на Востоке Украины. В ответ Москва прекратила платить ежегодные взносы в размере 33 миллионов евро с 2017 года. Также она пригрозила, что выйдет из организации, если не будет участвовать в избрании нового генерального секретаря Совета Европы. Шантаж сработал. ПАСЕ восстановила российский статус.

Впервые Европа отменила серьезные санкции против России, введенные в 2014 году. Украинская делегация выступила с протестом. А президент Владимир Зеленский указал на иронию, что решение ПАСЕ было принято как раз в последние дни для выполнения постановления ООН об освобождении 24 украинских моряков, которых удерживают в России заложниками с ноября.

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Каждый член ПАСЕ от Турции (тот еще образец защиты прав человека) голосовал за российское возвращение. Даже пять из семи представителей Нидерландов поддержали решение. В 2014 году 189 нидерландских граждан были убиты, когда российская ракета сбила рейс MH17 над Украиной. На прошлой неделе расследование во главе с правительством Нидерландов назвало троих россиян главными подозреваемыми в массовом убийстве.

«Зеленский не смог убедить канцлера Германии Ангелу Меркель и президента Франции Эммануэля Макрона противостоять возвращению России. Возможно они надеются, что оливковая ветвь как-то поощрит Москву вести себя лучше. Но Совет Европы существует для того, чтобы защищать права человека, верховенство закона и демократию, а не задабривать диктаторов», - говорится в статье.

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Несколько российских делегатов в ПАСЕ находятся под санкциями Евросоюза. Но это не вызывало сомнений у большинства депутатов, которые вернули этим россиянам право голосовать. Без сомнения, Россия использует этот логический конфликт (члены правозащитной организации под санкциями), чтобы добиться отмены других наказаний.

Европейское и американское давление на Россию с 2014 года изолировало ее экономически. А российский народ все больше становится недовольным Владимиром Путиным. Но Кремль до сих пор вмешивается в европейские выборы. А его агенты травили британцев в 2018 году. Путин делает ставку на то, что ЗАпад потеряет свою силу. И он, возможно, прав.