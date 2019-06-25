России разрешили вернуться в ПАСЕ без выполнения каких-либо условий

В связи с этим решением, механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отныне отменен.

В Парламентской ассамблее Совета Европы разрешили делегации Российской Федерации вернуться в сессионный зал Ассамблеи с восстановлением всех прав без выполнения каких-либо условий, касающихся восстановления территориальной целостности и суверенитета Украины, в том числе прекращения оккупации Крыма и отдельных частей Донбасса.

Результаты соответствующего голосования объявила президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье на заседании летней сессии, которая проходит 24-28 июня в Страсбурге (Франция).

“За” соответствующее резолюции проголосовали 118 парламентариев, “против” проголосовало 62, и еще 10 воздержались.

Таким образом в ПАСЕ поддержали проект резолюции об укреплении процесса принятия решений в Ассамблее относительно полномочий и голосования, который создал возможность для снятия санкций с российской делегации. В связи с этим решением, механизм введения санкций, который в ПАСЕ действовал до этого, отныне отменен.

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Члены Ассамблеи подчеркнули необходимость обеспечения того, чтобы права и обязанности стран-членов ПАСЕ на представительство и участие в обоих уставных органах Совета Европы – Комитете министров и Парламентской ассамблее, должны соблюдаться.

В резолюции сказано, что все парламентские делегации пользуются одинаковыми правами в соответствии с регламентными правилами и поэтому на них распространяются одинаковые обязательства в соответствии с процедурами, которые в равной мере применяются ко всем делегаций.

"Права членов на голосование, выступления и представительство в Ассамблее и ее органах не должны приостанавливаться или отзываться в условиях обжалования или пересмотра полномочий", - констатируется в резолюции.

Таким образом введенные ранее санкции против делегации РФ снимаются.

Члены постоянной делегации Верховной Рады Украины пытались внести правки в проект резолюции, но они не нашли поддержки. Всего рассматривалось 220 правок, которые в подавляющем большинстве были отклонены. Отдельные поправки были отозваны их авторами. Рассмотрение поправок длилось около четырех часов.

Во время рассмотрения правок звучали предложения перенести голосование на следующий день, поскольку заседание затянулось за полночь, и по факту уже наступил следующий день. Однако президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Лилиан Мори-Паскье настаивала на продолжении заседания.

Кроме того, украинские парламентарии предлагали отложить на шесть месяцев воплощения положений этой резолюции, но это предложение не нашло поддержки.

Также перед голосованием состоялись дебаты по проекту резолюции. Представители украинской делегации отмечали, что со времени аннексии Крыма в Ассамблее было принято 7 резолюций с конкретными требованиями к России о восстановлении территориальной целостности и суверенитета Украины, но Россия ни одно требование не выполнила. Эти аргументы не были приняты во внимание большинством членов Ассамблеи.

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Как сообщал УНИАН, летняя сессия ПАСЕ, которая открылась 24 июня в Страсбурге, внесла в повестку дня решение о возвращении делегации России в Ассамблею. Данное решение должно быть принято в ночь на вторник, несмотря на сопротивление Украины. Его добавили в повестку дня с рядом процедурных нарушений.

Идею снять санкции с России в ПАСЕ поддержали многие западные политики и правительства.

В апреле 2014 года ПАСЕ лишила российскую делегацию права голоса и исключила ее представителей из всех руководящих органов Ассамблеи в связи с аннексией Крыма. Россия не платит взносы в Совет Европы с июня 2017 года.

17 мая 2019 года министры иностранных дел более чем 30 государств (из 47 стран - членов Совета Европы) выступили за равное участие всех стран-членов в уставных органах организации, что может привести к снятию санкций с России.

3 июня 2019 года Регламентный комитет ПАСЕ принял проект резолюции, предусматривающий усложнение процедуры введения санкций против национальных делегаций в Ассамблее. Теперь этот проект резолюции окончательно должна утвердить непосредственно ПАСЕ.