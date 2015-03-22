Военные США заподозрили КНДР в наличии технологии миниатюризации ядерного оружия

Такое мнение высказывают в США не только независимые эксперты, но и высокопоставленные военные, сообщает ТАСС со ссылкой на южнокорейский государственный телерадиоканал KBS.

Выступая на этой неделе на слушаниях в комитете по обороне сената Конгресса США, глава стратегического командования американских вооруженных сил Сесил Хейни отметил, что Северной Корее удалось достичь миниатюризации части своего ядерного арсенала.

Ранее Джоэл Витт из Школы перспективных международных исследований при университете Джонса Хопкинса в Вашингтоне также выразил уверенность в том, что КНДР удалось оснастить миниатюрной ядерной боеголовкой свою баллистическую ракету "Нодон".

В подобном ключе высказался и директор американского Института науки и международной безопасности Дэвид Олбрайт.

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Для Сеула это означает, что Корейская народная армия может запустить ракету "Нодон" с ядерной боеголовкой массой до одной тонны на расстояние до 1300 км, подчеркивает KBS .

Джоэл Витт и Дэвид Олбрайт также отметили, что к 2020 году Пхеньян сможет накопить в своем арсенале до ста ядерных боеголовок.

В этой связи многие эксперты выражают беспокойство тем, что наличие у Северной Кореи технологий миниатюризации ядерного оружия представляет собой новую угрозу безопасности.

По оценкам экспертов, в настоящее время Северная Корея имеет в своем распоряжении от шести до 16 ядерных боеголовок.