Иран испытал две ракеты нового поколения

Министерство обороны Ирана сегодня объявило об успешном испытании двух ракет нового поколения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Франс Пресс, которое цитирует иранские СМИ.

"Были успешно испытаны баллистическая ракета нового поколения с разделяющейся боеголовкой и ракета "Бина" с лазерным наведением", - цитирует агентство IRNA главу иранского военного ведомства Хосейна Дехгана. Военный отметил, что вторая ракета может базироваться как на земле, так и на воздушных носителях.

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Информационное агентство Fars уточнило, что Иран испытал одну баллистическую ракету и ракету с лазерным наведением. По информации агентства, ракета Bina может уничтожать разного рода цели, в том числе бронетехнику, а также инфраструктурные объекты. Баллистическая ракета класса «земля-земля» имеет большой радиус действия и может поражать несколько целей одновременно. Другие технические характеристики ракет не приводятся.

Объявление об успешных ракетных испытаниях было сделано в преддверии 35-й годовщины исламской революции в Иране.