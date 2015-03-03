КНДР пригрозила США ядерным ударом
19:17, 03 марта 2015Мир
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Пхеньян может нанести упреждающий удар по Соединенным Штатам, заявил глава МИД Северной Кореи Ри Су Юн.
КНДР пригрозила США превентивным ядерным ударом / i-korotchenko.livejournal.com
"КНДР имеет возможности для сдерживания США и нанесения превентивного удара в случае необходимости", - сказал министр, выступая на конференции по разоружению в Женеве, пишет ZN.
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По словам Ри Су Юна, Пхеньян вынужден развивать свой ядерный потенциал именно из-за угрозы со стороны США.
Накануне КНДР осуществила пуски двух ракет малой дальности в качестве ответа на масштабные ежегодные учения, которые до конца апреля проводят США и Южная Корея.
Ранее американские эксперты подсчитали, что Северная Корея может увеличить свой ядерный арсенал до 100 единиц к 2020 году.
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