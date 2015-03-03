КНДР пригрозила США ядерным ударом

"КНДР имеет возможности для сдерживания США и нанесения превентивного удара в случае необходимости", - сказал министр, выступая на конференции по разоружению в Женеве, пишет ZN.

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По словам Ри Су Юна, Пхеньян вынужден развивать свой ядерный потенциал именно из-за угрозы со стороны США.

Накануне КНДР осуществила пуски двух ракет малой дальности в качестве ответа на масштабные ежегодные учения, которые до конца апреля проводят США и Южная Корея.

Ранее американские эксперты подсчитали, что Северная Корея может увеличить свой ядерный арсенал до 100 единиц к 2020 году.