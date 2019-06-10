Ряд стран Европы заявили о поддержке решений парламента Молдовы

Эти страны призывают мирно урегулировать конституционный кризис в Молдове.

Франция, Германия, Великобритания, Польша и Швеция заявили о поддержке решений парламента Молдовы, который сформировал новое правительство.

Об этом говорится в совместном заявлении, размещенном на сайте Министерства иностранных дел Германии.

"Франция, Германия, Соединенное Королевство, Польша и Швеция отметили с пристальным вниманием последнее развитие событий в Республике Молдова. После парламентских выборов, демократически избранное парламентское большинство приняло важные решения, в том числе по формированию правительства", - говорится в сообщении.

"В условиях текущего конституционного кризиса мы отмечаем и поддерживаем парламент Молдовы как представителя народа страны и как наиболее подходящее место для обсуждения всех политических вопросов, в том числе контраверсионных", - говорится в заявлении.

"Мы призываем к спокойствию и сдержанности. Все стороны несут ответственность за урегулирование этого конституционного кризиса мирными средствами", - суммируется в документе.

Как сообщал УНИАН, 8 июня Конституционный суд Молдовы объявил незаконными действия депутатов на экстренном заседании парламента, во время которого состоялось утверждение состава правительства и церемония приведения его к присяге. Депутаты избрали спикером лидера Партии социалистов Республики Молдова (ПСРМ) Зинаиду Гречану, а также трех вице-спикеров, постоянное бюро парламента и составы профильных комиссий. Правительство возглавила Майя Санду, чью кандидатуру предложил известный своей пророссийской позицией Игорь Додон.

В КС Молдовы заявили, что парламент 7 июня исчерпал время (90 дней), отведенное на формирование правительства, и должен быть распущен.

Читайте такжеОбеспокоены возможностью реализации российского сценария федерализации: в МИД отреагировали на ситуацию в Молдове

Парламент принял декларацию "О захваченном государство", в которой говорится об аннулировании смешанной избирательной системы и недоверии к Конституционному суду. В документе содержится требование отправить в отставку главу Службы информации и безопасности и председателя Национального центра по борьбе с коррупцией.

Лидер Демократической партии Молдовы Владимир Плахотнюк заявил, что ПРСМ и проевропейский блок ACUM пытаются узурпировать власть в стране.

Ночью 9 июня в Кишиневе протестующие заблокировали здания правительства, МВД, Генпрокуратуры, Министерства финансов, Министерства сельского хозяйства, регионального развития и окружающей среды и другие госучреждения, чтобы не пустить туда новых назначенцев.

9 июня Конституционный суд Молдовы отстранил Додона от поста президента и назначил и.о. президента бывшего премьера Павла Филипа, который объявил о роспуске парламента и назначении досрочных выборов на 6 сентября.

Парламентские выборы в Молдове состоялись 24 февраля. ПСРМ получила 35 мандатов в 101-местном парламенте, правящая Демократическая партия - 30, на третьем месте - проевропейский оппозиционный блок ACUM («Сегодня») - 26 мандатов.

Евросоюз признал законным новое правительство Молдовы и готов с ним работать, отметили высокий представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Федерика Могерини и еврокомиссар Йоханнес Хан.

В МИД Украины заявили, что "как государство-посредник и гарант, Украина заинтересована в стабильной, демократической и европейской Молдове, готова предоставить, в случае необходимости, содействие в решении существующих проблем". В МИД призвали ведущие политические силы Молдовы действовать в рамках правового поля, решать споры путем политического диалога во избежание силового противостояния.

Служба безопасности Украины усилила контрразведывательный режим в отношении радикально настроенных граждан России на въезде в Молдову через территорию Украины.

В Администрации президента после переговоров с международными партнерами сделают заявление по ситуации в Молдове.