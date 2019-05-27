Neue Zürcher Zeitung: Правда на стороне Украины в конфликте с Россией, но это пока не играет роли

Кремль противоречит даже сам себе, когда речь идет о схваченных в Азовском море украинских моряках.

Россия проиграла в Международном трибунале по морскому праву в Гамбурге. Судьи этого органа ООН вынесли приговор в пользу Украины по делу относительно трех украинских кораблей с экипажами, которых в ноябре 2018 году схватила российская береговая охрана. Решение призывает Москву немедленно отпустить 24 украинских моряков, а также вернуть Киеву судна.

Решение суда не оставило Москве, которая постоянно хвастается своим соблюдением «международного закона», никакого выбора. Она обязана его выполнить. Об этом пишет Neue Zürcher Zeitung. Но вряд ли это произойдет сейчас. Кремль хватается за интерпретацию событий в Азовском море, чтобы поставить под сомнение юрисдикцию Трибунала в Гамбурге по делу украинских моряков.

Министерство иностранных дел РФ объявило, что не считает свою страну обязанной исполнять приговор. Тем временем, украинский президент Владимир Зеленский указал, что Москва может продемонстрировать свое желание закончить войну, если отпустит украинских моряков по решению судей. У НАТО тоже призывали это сделать.

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Объяснение, почему Россия отказывается выполнять приговор, основано на том, как она интерпретирует события в Керченском проливе. Собственно, Украина хотела воспользоваться своим правом свободно использовать акваторию согласно двустороннему соглашению от 2003 года, отправив три своих корабля из одного украинского порта в другой. Но Москва настаивает, что ей якобы теперь принадлежит вся акватория по обе стороны Керченского пролива. Ведь она незаконно аннексировала Крым в 2014 году. Поэтому если Киев, который обратился к трибуналу, указывает на нарушение морского права, то Кремль говорит о том, что события в Керченском проливе имели военных характер. А значит трибунал в Гамбурге якобы не имеет права рассматривать дело. Суд ООН встал на сторону Украины.

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Однако, как замечает издание, возникает парадоксальная ситуация. Украина говорила о военной конфронтации и объявила военное положение сразу после того, как Россия атаковала ее корабли. Она также требовала, чтобы схваченных моряков считали военнопленными. В свою очередь, Москва тогда возразила, что это была не военная операция с ее стороны. Мол, это было только нарушение российских границ. В Гамбурге она говорит совершенно противоположное.

Во всяком случае это никак не меняет того факта, что Россия в одностороннем порядке изменила правила использования Керченского пролива для Украины, почти перекрыв доступ к украинским портам в Мариуполе и Бердянске. Все это очень похоже на политически-военное давление на Украину со стороны России.