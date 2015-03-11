NTSB: разбившийся самолет Харрисона Форда не требовал пилотного листа

Об этом сообщается в предварительном докладе Национального совета по безопасности на транспорте (NTSB) США, пишет РИА Новости.

Легкомоторный самолет Форда — коллекционный Ryan PT-22 Recruit времен Второй мировой войны — 5 марта разбился на поле для гольфа рядом с аэропортом города Санта-Моника, штат Калифорния.

По данным составителей доклада, тип самолета предусматривал, что летчик будет пользоваться для пилотирования естественными ориентирами. Таким образом, Харрисону Форду не требовалось предоставлять авиационным властям пилотный лист, отмечает телеканал NBC.

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В остальном сотрудники NTSB подтвердили уже известные факты, связанные с авиакатастрофой: вскоре после вылета Форд сообщил об отказе двигателя, пытался вернуться в аэропорт, но врезался в дерево и упал на поле для гольфа. После крушения актер был госпитализирован и все еще остается в больнице.