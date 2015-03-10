Экс-президент Литвы: Имперские цели России представляют реальную угрозу

"Если следить за событиями, за тем, что происходит у нас под боком, на Востоке, и за определенными высказываниями, особенно определенных должностных лиц, членов Думы (Госдумы РФ - ред.) - говорят, что в Сейме можно высказать многое, больше, чем в любом другом месте, - но имели место четкие высказывания против независимости Литвы и других Балтийских государств. В моем понимании, реальная угроза для Литвы существует", - сказал Адамкус во вторник радиостанции Ziniu radijas, сообщает Delfi.

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По его словам, угрозу представляют имперские замыслы соседней России.

"Если с Украиной "разберутся", то, мне кажется, имперские цели России не изменились, и они попытаются вернуть себе то, что было брутально предпринято в 1940 году против Литвы и других государств Балтии. Поэтому в Литве проявляется беспокойство и предпринимаются определенные шаги, на мой взгляд, это взвешенный подход", - сказал экс-президент.

По его словам, членство Литвы в НАТО предоставляет определенную безопасность, Литве лишь нужно позаботиться об обороне, пока придут на помощь силы Альянса.

"Наша обязанность - надлежащим образом подготовиться и помочь силам НАТО успеть подойти поближе или быть в Литве и оказать сопротивление российской агрессии", - сказал Адамкус.