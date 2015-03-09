Яшин назвал версию об "исламском следе" в убийстве Немцова "бредом"

Эта официальная версия следствия не выдерживает никакой критики, она удобна властям, и "при этом важно понимать, что она полностью выводит из-под удара Путина", - написал политик на своей странице в соцсети.

Читайте такжеВ НАТО заявили, что убийство Немцова связано с событиями на востоке УкраиныПо его словам, Борис Немцов был абсолютно терпимым в религиозном плане человеком. Комментируя события с нападением на редакцию французского журнала Charlie Hebdo, Борис Немцов критиковал боевиков, но не ислам, отметил Илья Яшин. По его мнению, реальные заказчики преступления, скорее всего, найдены не будут.

Как сообщал УНИАН, Басманный суд Москвы 8 марта принял решение об аресте пяти подозреваемых в деле об убийстве Бориса Немцова. В частности, до 28 апреляарестован Заур Дадаев, который, по словам судьи, признал вину в убийстве. Других подозреваемых - до 7 и 8 мая. Российские СМИ сообщили, что Заур Дадаев признался, что совершил преступление по религиозным соображениям - из-за негативных высказываний политика в адрес мусульман. Эта информация соответствует одной из трех версий преступления, о которых заявляло следствие с первых дней после убийства - "исламско-экстремистский след".