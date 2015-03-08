Суд арестовал всех подозреваемых по делу об убийстве Немцова

В частности, Зауру Дадаеву и Анзору Губашеву предъявили обвинение в убийстве и арестовали до 28 апреля. Также суд поместил под стражу еще троих фигурантов: Шагида Губашева - до 7 мая, Тамерлана Эскерханова и Хамзата Бахаева - до 8 мая, передает "Дождь".

Читайте такжеВ РФ задержали подозреваемых в убийстве Немцова, среди них – замкомбата чеченского батальона "Север"Достоверных данных о состоянии их здоровья, которые препятствовали бы их содержанию в СИЗО, защитой не предоставлено, сказал судья.

Ранее сегодня суд арестовал заместителя командира батальона "Север" МВД Чечни Заура Дадаева, признавшего свою вину.

Напомним, Борис Немцов был убит вечером 27 февраля на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. По факту убийства возбуждено уголовное дело по двум статьям УК РФ - "убийство" и "незаконный оборот оружия".