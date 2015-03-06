Time включил Навального в список самых влиятельных людей в интернете
Издание внесло Навального в список из-за того влияния, «которое он оказывает на российский интернет».
Американский журнал Time внес российского оппозиционера Алексея Навального в список самых влиятельных людей в интернете. Вместе с Навальным в этом списке находятся Ким Кардашян, Джастин Бибер, Барак Обама и Кристина Фернандес де Киршнер, сообщает Дождь.
Издание внесло Навального в список из-за того влияния, «которое он оказывает на российский интернет». Издание отмечает, что один из постов Навального о коррупции в «Транснефти» просматривали около миллиона человек ежедневно.
«Пока у него есть доступ в интернет, он будет источником постоянного раздражения Путина — и силой в российской политике», — отмечает издание.
Читайте такжеНавальный обвинил Путина в убийстве Немцова
Кроме Алексея Навального, в список самых влиятельных интернет-пользователей попали президент США Барак Обама, президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, светская львица Ким Кардашян и певец Джастин Бибер.
Навальный уже прокомментировал попадание в список Time в своем Twitter.
"О, оказывается мы с Джастином Бибером вошли в "30 влиятельных людей в интернете". Жалко раньше не знал - повеселил бы спецприемник новостью", - написал политик.
О, оказывается мы с Джастином Бибером вошли в "30 влиятельных людей в интернете". Жалко раньше не знал - повеселил бы спецприемник новостью
— Alexey Navalny (@navalny) March 6, 2015