Time включил Навального в список самых влиятельных людей в интернете

Американский журнал Time внес российского оппозиционера Алексея Навального в список самых влиятельных людей в интернете. Вместе с Навальным в этом списке находятся Ким Кардашян, Джастин Бибер, Барак Обама и Кристина Фернандес де Киршнер, сообщает Дождь.

Издание внесло Навального в список из-за того влияния, «которое он оказывает на российский интернет». Издание отмечает, что один из постов Навального о коррупции в «Транснефти» просматривали около миллиона человек ежедневно.

«Пока у него есть доступ в интернет, он будет источником постоянного раздражения Путина — и силой в российской политике», — отмечает издание.

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Кроме Алексея Навального, в список самых влиятельных интернет-пользователей попали президент США Барак Обама, президент Аргентины Кристина Фернандес де Киршнер, светская львица Ким Кардашян и певец Джастин Бибер.

Навальный уже прокомментировал попадание в список Time в своем Twitter.

"О, оказывается мы с Джастином Бибером вошли в "30 влиятельных людей в интернете". Жалко раньше не знал - повеселил бы спецприемник новостью", - написал политик.