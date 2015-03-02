Суд не разрешил Навальному присутствовать на похоронах Немцова

Пресненский суд Москвы отказал в заявлении оппозиционеру Алексею Навальному о приостановлении на один день исполнения его административного наказания, передает ТАСС.

Заседание прошло без Навального, чье участие в данном судебном заседании, по закону, не обязательно.

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Как сообщалось ранее, российский оппозиционер Алексей Навальный, который сейчас отбывает административный арест, обратился в Пресненский суд Москвы с заявлением о приостановлении на 1 день исполнения его административного наказания.

Алексей Навальный просил суд отпустить его из-под ареста на похороны Бориса Немцова, которые пройдут во вторник 3 марта.

Как пояснил защитник Навального Вадим Кобзев, закон допускает приостановление исполнения наказания для административно привлеченных лиц в случае смерти их близких лиц, в число которых входят и друзья.

Бориса Немцова похоронят 3 марта на Троекуровском кладбище в Москве.