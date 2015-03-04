Соратник Бориса Немцова пообещал опубликовать его доклад о войсках РФ на Донбассе

Российский оппозиционер Илья Яшин пообещал опубликовать доклад про Украину, подготовленный его убитым соратником Борисом Немцовым.

Об этом Яшин заявил в интервью британской газете The Times, передает LB.ua.

По словам оппозиционера, в документе содержатся доказательства российского военного присутствия на Донбассе.

Яшин отметил, что единственная полная версия доклада хранилась на компьютере в квартире Немцова. При этом жесткий диск компьютера после гибели политика изъяли следователи. Тем не менее, отметил оппозиционер, все собранные Немцовым доказательства находятся в сохранности, и соратники убитого политика постараются восстановить по ним документ.

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О подготовке Немцовым доклада по Украине стало известно в ночь гибели политика. Сообщалось, что документ содержит показания родителей российских военнослужащих, погибших на Донбассе.

Собранные им доказательства присутствия российских военных на Донбассе назывались в качестве возможных причин убийства Немцова. В частности, такой версии придерживался Президент Украины Петр Порошенко.

Борис Немцов был убит четырьмя выстрелами в спину в центре Москвы поздним вечером 27 февраля. Выйти на след исполнителей преступления следствию пока не удалось. Российские следователи рассматривают сразу несколько версий случившегося, в том числе убийство политика с целью дестабилизации политической обстановки. Подготовленный Немцовым доклад в числе возможных мотивов официально не фигурировал.