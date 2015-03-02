СМИ: Каспаров не поедет на похороны Немцова из соображений безопасности

Об этом сообщает Lenta.ru со ссылкой на французскую Le Figaro.

По словам Каспарова, которые приводит газета, данное решение связано с вопросом его личной безопасности.

Борис Немцов был застрелен 27 февраля около 23:30 на Большом Москворецком мосту в центре Москвы. Немцов будет похоронен на Троекуровском кладбище во вторник, 3 марта, гражданская панихида пройдет в Сахаровском центре с 10:00 до 14:00.

Читайте такжеКаспаров: вряд ли Путин давал команду, но он создал атмосферу для политических убийствГарри Каспаров покинул Россию в июне 2013 года после того, как его вызвали в Следственный комитет. В ноябре того же года он просил предоставить ему латвийское гражданство, однако Сейм отказал ему в этом.

В последние годы Каспаров вел активную политическую деятельность, оппозиционную российскому режиму. В частности, он руководил Объединенным гражданским фронтом и входил в руководство движения «Солидарность», одним из создателей и лидером являлся Борис Немцов.