В США умер легендарный создатель фильмов ужасов
В США в возрасте 77 лет умер известный режиссер и сценарист Ларри Коэн. Режиссер скончался в Лос-Анджелесе еще 23 марта, но информация о его смерти появилась только сейчас.
Об этом сообщает издание Hollywood Reporter. Коэн получил известность как создатель фильмов ужасов в 1970-х. Особо популярным стал вышедший в 1974 году хоррор «Оно живо», за которым последовали два сиквела. Коэн был режиссером, сценаристом и продюсером всех трех фильмов.
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Сразу же после «Оно живо» на экраны вышли фильмы ужасов «Бог велел мне» и «Q», главным героем которого стал переселившийся в Нью-Йорк ацтекский бог Кетцалькоатль.
Всего в качестве режиссера Коэн снял более 20 фильмов.
«Ларри Коэн был действительно независимой легендой кинематографа. Спасибо тебе, Ларри, за множество по-настоящему вдохновляющих культовых фильмов и образцов жанра, где идеи были куда больше бюджетов», - написал в Twitter создатель «Зомби по имени Шон» Эдгар Райт.
Many people say they’ve made ‘independent’ films (many financed by majors) but Larry Cohen truly was an independent freewheeling movie legend. For so many fun high concept genre romps with ideas bigger than the budgets, for so many truly inspiring cult movies, I thank you Larry. pic.twitter.com/HVWfuuCFSS— edgarwright (@edgarwright) 24 марта 2019 г.