Аналитик рассказал, кого Назарбаев хочет сделать следующим президентом

Согласно конституции Казахстана, власть пока что переходит к спикеру верхней палаты сената Касыму-Жомарту Токаеву, но он – не преемник, считает эксперт.

Нурсултан Назарбаев, уходя с поста президента Казахстана, расчищает путь к власти своему племяннику Самату Абишу, который в стране является влиятельным человеком из «клана Назарбаева».

Такое мнение в статье для УНИАН выразил директор Центра исследования проблем гражданского общества, политический аналитик Виталий Кулик.

Он отметил, что согласно конституции Казахстана, власть пока что переходит к спикеру верхней палаты сената Касыму-Жомарту Токаеву, но он – не преемник, а технический руководитель государства.

Читайте также"Есть прямая связь с Украиной": политолог объяснил, почему Назарбаев ушел в отставку именно сейчас

Сам Назарбаев остается руководителем Совета безопасности страны. А Совет безопасности в Казахстане имеет значительные полномочия. В Конституции Казахстана прописаны права и обязанности «первого президента – лидера нации» (именно так называется должность). «Это – пожизненная должность, то есть Назарбаев до конца жизни может возглавлять Совет безопасности. Кроме того, первый президент имеет право вето на ряд решений, которые принимаются и президентом, и парламентом.Таким образом, Назарбаев вроде бы уходит в отставку, но, с другой стороны, он никуда не девается, а остается весомым фактором и центром притяжения и влияния в будущей архитектуре власти», – пояснил Кулик.

Он подчеркнул, что уже сегодня-вчера произошли первые перестановки. В частности, генеральным прокурором был назначен Гизат Нурдаулетов. Его называют приближенным лицом к брату Назарбаева и тем, кто будет патроном, политическим советником Самата Абиша.

Кроме того, в администрацию президента вернулся бывший аким Акмолинской области Малик Мурзалин и стал заместителем руководителя АП. Его называют человеком, который будет формировать внешнюю политику будущего президента. В частности, в 2013-2017 годах он был заместителем управляющего делами президента Казахстана. «Он, как кадровый дипломат и исполнитель протокола, должен обеспечить безупречность транзита власти следующего президента и подготовку к выборам – чтобы именно Абиш стал президентом», – рассказал аналитик.

Эксперт предположил, что Назарбаев изучил опыт соседнего Узбекистана, где также состоялся транзит власти – к Шавкату Мерзиёеву после смерти Ислама Каримова. «Шавкат Мерзиёев был премьер-министром Узбекистана, и к нему перешла власть после смерти Каримова. И хотя это был, казалось бы, мирный транзит власти, в кулуарах в Узбекистане продолжалась настоящие схватки, в результате чего были устранены ряд значительных фигур. Более того, было зачищено почти полностью влияние семьи покойного Ислама Каримова: его племянники, его жена, его дочь, ближайшее окружение – всех убрали», – напомнил эксперт.

По его мнению, Назарбаев, видя такой опыт, «когда молодые волки просто зачистили всю семью президента, лишили ее возможностей финансового воздействия и влияния на принятие государственных решений», решил не ждать трагических историй и обеспечить передачу власти в самом «клане Назарбаева». То есть передать власть не кому-то другому, а кому-то из клана президента, сохранив власть непосредственно семьи Назарбаева.

«Поэтому можно полностью согласиться с теми казахскими экспертами, которые говорят, что Назарбаев «идет, не уходя». Он якобы с кресла встал, но никуда не идет», – резюмировал Кулик.