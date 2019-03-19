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Бессменный президент Казахстана Назарбаев ушел в отставку

15:08, 19 марта 2019
Мир
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Нурсултан Назарбаев / Фото REUTERS

Об этом он объявил в прямом эфире 19 марта в своем обращении к нации. 

Назарбаев был президентом Казахстана на протяжении почти 30 лет - с апреля 1990 года.

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