Бразилия разрешила США пользоваться ее космодромом

Теперь США смогут осуществлять коммерческие запуски спутников и ракет с бразильского космодрома.

Бразилия и США подписали соглашение, в рамках которого американские власти смогут осуществлять коммерческие запуски спутников и ракет с бразильского космодрома.

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Об этом сообщил президент Бразилии Жаир Болсонару в Twitter. Политик находится с визитом в США и сегодня должен провести первую встречу с Дональдом Трампом.

«Бразилия и США подписали соглашение, разрешающее коммерческое использование центра "Алкантара" в штате Мараньян. Соглашение предусматривает, что США смогут запускать спутники и ракеты с базы в Мараньяне. При этом сама территория (космического центра.- ред.) продолжит находиться под юрисдикцией Бразилии», - уточнил Болсонару, передает kommersant.

По его словам, Бразилия «потеряла много денег», не используя космодром в коммерческих целях. «Правительство Бразилии будет стремиться заключать соглашения с другими странами, позволяя им запускать ракеты и космические корабли», - добавил он. «Бразильское правительство будет стремиться к заключению соглашений с другими странами, что позволит им запускать ракеты и космические корабли (с бразильского космодрома.- ред.)», - добавил президент Бразилии.

Жаир Болсонару, заявивший о резкой смене политического курса, вступил в должность в январе. Праворадикальный политик допускал возможность размещение на территории Бразилии американской военной базы.