"Роскосмос" показал видео первого старта ракеты с космодрома "Восточный"

На своей странице в YouTube видео разместил "Роскосмос".

На видеозаписи видны приготовления ракеты к запуску. Так, можно увидеть, как ракета-носитель начинает свой старт.

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Кроме того, показано, как три космических аппарата выведены на целевую орбиту.

Напомним, 28 апреля ракета-носитель "Союз-2.1а" с тремя спутниками стартовала в 5.01 по киевскому времени с нового российского космодрома "Восточный".

Как сообщал УНИАН, первый запуск с космодрома "Восточный" должны были выполнить 27 апреля в 05:01 (мск). Трехступенчатая ракета-носитель "Союз-2.1а" с разгонным блоком "Волга" должна была вывести на орбиту космический аппарат "Аист-2Д", научный спутник МГУ "Ломоносов", а также наноспутник SamSat-218.

За полторы минуты до старта запуск перенесли. Это объяснили техническими проблемами. Сбой зафиксировала автоматическая система: оказался поврежден прибор, который отвечает за включение и выключение двигателей, отделение ступеней и направление полета.