Американка родила шестерых близнецов за девять минут

В Техасе жительница родила три пары близнецов за девять минут.

Жительница штата Техас (США) родила шестерых детей за девять минут.

Об этом сказано на странице клиники The Woman's Hospital of Texas в Facebook.

Две девочки и четыре мальчика появились на свет 15 марта в 4:59 утра по местному времени. Вес новорожденных составил от 800 до 1300 граммов. Их мать Тельма Чиака чувствует себя хорошо, заверили врачи.

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Как стало известно Hindustantimes, Чиака уже выбрала имена для дочек. Она планирует их назвать Зина и Зуриэль. Имена для четырех сыновей женщина еще не придумала.

Сотрудники техасского роддома напомнили, что вероятность рождения шестерняшек составляет один к 4,7 миллиарда.